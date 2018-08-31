〈中部〉雲縣長選戰 牙醫師林佳瑜二度角逐

2018-08-31

〔記者林國賢、黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長選舉出現第三人，在斗南執業的牙醫林佳瑜昨天上午完成登記，曾在二○○五年參選過雲林縣長的林佳瑜說，他不擅於面對媒體，參選理念就是要讓雲林前進。

林佳瑜在斗南開業多年，家人事前完全不知情，面對媒體詢問也閉口不談，林佳瑜登記完後回診所正常看診，他說，要打一個人的選戰，不設總部、不做旗幟、不印宣傳單。

林佳瑜提出政治必須以人文為主軸，發展工業、農業、商業與衛生醫療等軸承，落實教育本質，人和環境共生共榮的農業，並力推微力軍團（志工），讓雲林前進；十三年前林佳瑜得票八千一百多票。

「歐巴桑聯盟」蔣尹瑄 選議員

「歐巴桑聯盟」彰、雲、嘉唯一參選人、廿五歲蔣尹瑄昨天登記參選雲林縣議員，她是「台灣東奧正名」雲林連署站的站長，提出兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益、小民參政等六大政見。

雲林縣議員昨續有十二人登記參選，斗六選區邱世文、林武文、林岳璋；斗南選區蔡東富；虎尾選區蔡明水、蔣尹瑄、黃凱、顏旭懋、王鈺齊；台西選區林富源；北港選區王新堯、蔡孟真。

鄉鎮市長有八人登記，斗六市黃劭偉；西螺鎮蕭澤梧、蔡德福；大埤鄉陳大松、林森寶；四湖鄉吳孟宗；口湖鄉林哲凌、李宗霖。