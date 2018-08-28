〈南部〉豪雨重襲 50條潛勢溪流黃色警戒

2018-08-28

許立明視察寶珠溝整治 10月完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市昨受西南氣流影響下豪雨，高達五十條土石流潛勢溪流達黃色警戒，代市長許立明昨視察寶珠溝防洪整治工程，雖然工程還未完工，八二三豪雨也積水，但約半小時退去，地方居民已感受成效，整體工程預計今年十月底前完工。

最大日累積雨量 小港區136毫米

水利局表示，高市昨最大日累積雨量是小港區一百三十六毫米，最大時雨量是湖內區五十五毫米，總計五十條土石流潛勢溪流達黃色警戒，以六龜區三十一條最多，並針對這次八二三豪雨積淹水地區，如岡山潭底等佈設多部大型移動式抽水機，一旦雨勢過大，能及時應變。

三民區寶珠溝周邊地勢低窪，過去每逢豪雨必淹，市府水利局已爭取中央經費，推動下游寶珠溝排水整治工程、中游十全滯洪公園，全長一千四百五十公尺，從愛河匯流口到十全滯洪公園，工程內容擴大寶珠溝通水斷面，增進渠道排水功能。

雨停後水退去 防洪整治有成效

高市推動寶珠溝防洪整治工程，目前工程進度已達一半，代市長許立明昨與議長康裕成等人前往視察，水利局長韓榮華表示，整體工程雖然目前進度一半，但是河道已拓寬，通洪斷面增加四成，這次八二三豪雨雖仍對孝順街五○五巷居民帶來積水，但是雨停後水就退去。

在地灣興里長張文青指出，過去寶珠溝未整治前逢雨必淹，莫拉克風災淹水一百六十八公分，這次八二三豪雨日累積雨量相近，積水不到三分之一，且半小時就退去，感謝市府整治寶珠溝排水，雖然工程還未完工，地方居民已感受成效。

代市長許立明說，寶珠溝排水整治工程將於今年十月完工，鄰近十全滯洪池預計今年底完工，目前河道拓寬增加四成通洪斷面，加上上游設有寶業里等五個滯洪池發揮功效，大幅改善地方過去逢水必淹情況。

西南氣流逐漸趨緩，但高雄至廿八日清晨仍應嚴防豪大雨，許立明昨晚在豪雨災害應變中心第八次工作會議中，呼籲民眾不可掉以輕心，並要求相關單位加快災後復原速度，盡快恢復市容整潔。

許立明表示，連日大雨造成路面坑洞，相關單位應盡速修補、加強巡查，若有路樹傾倒也應盡快扶正、排除或移植，以免妨害交通。