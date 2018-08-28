〈南部〉雨炸屏南 全國10大降雨區在屏東

2018-08-28

春日士文村 今仍停班停課

〔記者蔡宗憲、羅欣貞、陳文嬋／綜合報導〕受強大西南氣流影響，中央氣象局針對屏東縣及恆春半島發布豪雨特報，屏縣府前天深夜緊急宣布全縣停班停課，昨天凌晨起屏南地區起雨勢不斷，主要集中在枋寮、春日至枋山、獅子等地區，省道台一線枋寮路段一度積水二十公分，所幸並未釀成重大災情，恆春氣象站提醒，今天仍是局部大豪雨型態，春日鄉士文村二十八日仍停班停課。

屏南地區昨凌晨起雨勢不斷，全國前十大降雨地區都集中屏東縣境內，截至昨晚十一點二十分為止，春日鄉士文村累計雨量達三百七十四毫米居全國之冠，全國第十名的枋寮也達兩百三十五﹒五毫米；省道台一線枋寮中正大路路段北上車道從上午就積水封閉，枋寮新龍村也有些微積水情況。

屏東用水到年底無虞

山區不間斷的雨勢，也造成恆春半島土石鬆軟，省道台二十六線石牛溪路段巨大土石搖搖欲墜、船帆石路段的泥流持續湧向道路；牡丹水庫集水區更因為雨勢兇猛，放水量從昨天早上九點每秒五十五立方公尺，一路調升到下午每秒一百三十六立方公尺。水公司第七區管理處表示，這兩波降雨有助於南台灣水情，高屏澎地區用水無虞，預估可撐到今年底。

熱帶性低氣壓、西南氣接連來襲，挾帶豪雨灌飽高雄、屏東、澎湖水庫，高屏溪流量昨每秒達二千五百立方公尺，灌滿高雄澄清湖、鳳山、阿公店水庫，屏東牡丹水庫滿庫溢流，澎湖三座水庫幾乎滿庫。

恆春西海岸萬里桐部分路基掏空，一處海濱道路出現極大裂縫，警方緊急拉起封鎖線管制。恆春氣象站表示，昨天是這一波西南氣流雨勢最大的時候，今明兩天起會轉為局部大雨、豪雨型態，雨勢仍集中在屏南至恆春半島山區，周四起陽光將逐漸露臉。

屏縣累計農損675萬元

八月三十日是各國中小開學日，教育處昨天下午針對全縣各校進行災情調查，初步無重大災損，各校應該可以如期開學；至於農損部分，根據農委會統計，屏東縣累計農產損失金額合計約六百七十五萬元。