〈北部〉竹北快車道、無障礙斜坡 遇雨積水

2018-08-25

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市光明六路東二段部分快車道，疑因未設排水孔，遇雨即積水，車輛行經水花四濺，影響視線；高鐵特定區多處人行道無障礙斜坡的轉角，也因沒有排水孔，雨天屢見積水。

縣府工務處養護科長張淇銘表示，研判光明六路東二段排水孔的原始設計是由路中央往兩側排水，因此快車道內側無排水孔，可能在後續路面重新加封時並未注意；高鐵特定區道路未設排水孔或孔洞堵塞，將現勘查明原因，儘速解決或等之後進行路面改善工程時一併改善。

竹北市代民代表余政達表示，光明六路東二段（嘉豐二街到自強南北路）約三百公尺長的快車道內側竟然沒有排水孔，每逢下雨即積水，車輛行經水花四濺，甚至為閃避積水而蛇行，險象環生，希望儘快改善。

余政達另接獲許多市民抱怨，高鐵持定區多處人行道無障礙緩坡的轉角，未設排水孔，若是地勢較低，遇到雨天就積水；有些轉角有排水孔，但部分孔堵塞不通，行人和輪椅族須繞道而行，也妨礙機車和自行車通行。

如文興路二段與復興三路二段口、興隆路五段與隘口三街口、六家五路二段與隘口二街口、嘉興十一路二段與六家五路二段口、隘口二路與隘口六街口等。

縣府工務處在高鐵特定更新人行道，完工後幾處新鋪的無障礙斜坡排水孔也堵住，光明六路東二段與高鐵八路口、復興三路二段（靠嘉豐十一路一段）路邊遇雨積水。

此外，五峰鄉南清公路（一一八號縣道）雨後容易發生邊坡落石，昨一輛自小客車不慎滑落邊溝，所幸無人受傷，提醒民眾留意行車安全。