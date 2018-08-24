〈北部〉捷運綠線聯開卡關 桃市府：估2020年施工

2018-08-24

民光站3戶不同意 議員：應盡力溝通

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線機電、土木工程都已經陸續發包，其中的G09民光站站體聯合開發改建大樓計畫，四十戶仍有三戶不同意，恐將影響工程進度；議員范綱祥昨天質詢要求市府捷運工程局盡力與住戶溝通，達成共識；捷工局局長陳文德表示，G09民光站預估二○二○年開始施工，規劃興建地上十九層、地下六層的聯合開發大樓的共構站，會持續與不同意戶溝通。

陳文德表示，綠線捷運G09民光站在中正路、力行市場附近，縣府時代規劃設置車站時，其中一戶因住宅在營運車站內而提出反對意見，由於有人民陳情案件，必須進入第二階段的環境差異影響評估報告，為加速綠線捷運審核速度，當時送出的綜合規劃報告，就直接排除設站。

市府：改正後可通過環差影響評估

他說，市府接手後，考量G08永和市場站到G10大興西路站間距長達一九五一公尺，無論是逃生空間、通風安全等都有問題，決定恢復設置G09民光站，並重提環境差異分析，環保署於六月間已修正後通過，未來只要根據修正意見進行改正，就可通過環境差異影響評估。

陳文德表示，綠線捷運規劃在G04大湳站、G09民光站有聯合開發共構站計畫，其中G04大湳站為改建八德農會大樓，雙方已經完成協調；G09民光站聯開計畫，政府土地只占廿七％，民間達七十三％，市府與四十戶地主協商，目前仍有三戶反對，其中一戶因位於車站內，就是先前反對設站戶，另兩戶因目前店面位置在中正路三角窗，擔心參加聯開後，取得的產權反而沒有原來的店面好而持反對意見。

2戶若協調不成 重新設計予以排除

陳文德說，環境差異影響評估通過後，G09民光站無論是聯開或是只興建單純車站都有法源依據，其中位於營運車站內的反對戶，市府可依大眾捷運法強制徵收，另兩戶若仍協商不成，可透過重新設計將這兩戶排除在聯開案外，因此聯開案會按照既定時程興建、動工，不會影響捷運工程進度。

范綱祥說，G09民光站周遭五百公尺街廓內，有永安市場、永康公園、力行市場及前御花園夜市等，分別為市六、市七、公十五、體二等公共設施保留地，若能成功設站並與地主協議聯開，可讓該區段有嶄新的都市面貌，也可為市府創造財務收益。