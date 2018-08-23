〈北部〉鐵路地下化先導工程 鄭文燦：9/21 動工

2018-08-23

正辦理綜合規劃 目標7年內完工

〔記者陳昀／桃園報導〕國民黨市議員林政賢昨在市政總質詢批評，桃園的台鐵立體化工程已停擺近四年，要求市長鄭文燦以政治生命承諾地下化的動工、完工時間，且歷任首長都有具代表性的重大建設，鄭文燦卻政績空洞，只會「小確幸」；鄭明確回應，九月廿一日鐵路地下化先導工程就會動工、綠線捷運也會於十月動工，很多大型建設都是在他任內動起來，代表性建設多得很，市立圖書總館、市立美術館今年動工，亞洲‧矽谷創新中心及桃園會展中心預計明年動工，都有信心在下個任期內完工。

林政賢說，鐵路立體化工程有如核四廠的「交通版」，就怕蓋二十年還無法完工，很多長輩都擔心自己有生之年看不到完工了，且歷任首長如呂秀蓮、朱立倫、吳志揚等人留下桃園婦女館、桃園展演中心、青埔棒球場等政績，鄭文燦卻「四大皆空」，鐵路地下化、機場捷運延伸線、綠線捷運、航空城計畫完工遙遙無期。

議員批立體化停擺 鄭駁升格前已停

鄭文燦反駁說，鐵路立體化工程在高架化階段、桃園升格前就已停擺，他上任後改為地下化，先導工程將於九月廿一日在台鐵中壢站動工，目標七年內完工，待完成綜合規劃評估能更確定時程，這樣的進展已是一大突破。

市府捷運工程局也說明，機場捷運延伸線規劃將A23站與台鐵中壢站共構，市府配合降挖到地下三層並預留鐵路地下化空間，因此定調此為先導工程；交通部鐵道局正辦理綜合規劃、環境影響評估等法定行政程序作業，預計年底可送行政院審核，明年六月通過審查後，主體工程可望於二○二○年動工。

市長鄭文燦指出，綠捷也會於十月動工，期程規劃需八年完工，市府期盼能縮短為七年；航空城計畫的都市計畫再審定已定案，預計九月起開始地上物查估，但航空城沒有所謂的建設完成期，土地取得後有二十年的計畫要陸續進行，土地分配則分階段進行，產專區預計需三至四年取得，一般區需五至六年。