〈北部〉《桃園》市民卡票選新功能 14項 起選

2018-08-19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市民卡發行量已達一一二萬張，市府為了提升市民卡功能，昨天宣布「GO卡好用：市民卡新功能‧投票開跑」活動起跑，讓市民從十四項新提案中，包括「結合學校門禁與出勤紀錄」、「公有市場使用消費功能」等，票選出自己最需要的市民卡新功能。

7歲以上孩童 即可申辦

市長鄭文燦表示，桃園市民卡開放七歲以上市民申請，目前已整合電子票證與學生卡等，並與電信公司或銀行配合發行行動市民卡或聯名卡，讓市民持卡就能執行廿八項功能，例如搭公車、捷運支付車資、借書、門禁卡、電子支付等，而未領取身分證的外籍配偶，使用市民卡也能享有相同福利，媽媽卡功能還有登入網站即會提醒嬰幼兒注射疫苗時間等資訊，讓市民深刻感受「一卡在手，妙用無窮」，發行量目前已達一一二萬張。

市府表示，希望能持續提升卡片功能，因此推動「動頭殼想桃卡」活動，邀請民眾集思廣益設計新提案，總計十四組新提案分別為：結合學校門禁與出勤紀錄、公有市場使用消費功能、敬老愛心八百點可折抵社區活動費用、使用於電動車充電服務、利用APP查詢敬老卡和愛心卡八百點餘額、預約計程車、以市民卡積點志工服務點數、結合運動中心使用回饋、結合觀光工廠與景點、APP預約掛號及查詢看診進度、查詢愛心待用餐地圖、APP預約及查詢公有停車場車位、APP通知回報系統如停水或停電公告、結合商店會員卡。

投票至8/30 提案前7名有獎金

市府表示，市民卡新提案即起開放投票到卅日止，最終獲選前七名，將分別獲頒七萬到一萬元獎金；資訊科技局長陳崗熒說，歡迎市民踴躍投票，除了親自票選自己最需要的新功能，也有抽獎機會，詳情可洽網站https://card.tycg.gov.tw/ap/index.aspx查詢。