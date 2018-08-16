〈南部〉捷運紅線接高捷 最快5年動工

2018-08-16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市先進運輸系統藍、綠、紅三線納入前瞻基礎建設第二期特別預算，日前獲核定一億多元的可行性研究評估及綜合規劃經費。其中，紅線將與高捷在高雄大湖連接。交通局表示，最快約五至六年可發包施工。

不過，在野黨議員多數表達反對，認為增加財政負擔。民進黨議員呂維胤則力挺，紅線是他當初爭取獲賴院長支持，未來將可帶動台南機場、南區和台南整體發展。

里長認捷運方便 反對沒道理

地方里長則認為是翻轉台南的好機會，反對沒道理。東區里長李仁慈說，有了捷運，大家要出門也比較方便，過去抱怨沒建設，現在卻反對地方建設，說不過去。

南區里長施國熙說，雙北、桃園的捷運都相互連通了，台南、高雄捷運串連是好事，未來捷運蓋好後，兩地往來更方便，而機車及空污也會減少。

國民黨議員：三條捷運將拖垮財政

國民黨議員蔡育輝、王家貞、蔡淑惠、洪玉鳳、林美燕、李中岑、盧崑福、林燕祝及無黨籍議員杜素吟，昨天在市議會進行的交通局業務報告時，批評台南市八年來只增一萬多人，卻為了選舉，將捷運路線增為三條，預算由四百四十億增為七百五十億元，還要延伸到高雄。

他們質疑說，沒人坐的列車屆時恐會拖垮財政，而且所經之處皆為財團新建案，捷運到底圖利誰？賴清德若真要建設捷運，路線規劃就要在人多的地方設站，或目前景點多、人口多的安南區。

市府：奠定未來百年發展交通基礎

市府則嚴正聲明先進運輸系統的規劃均經過審慎評估，路線行經南市精華區、人口稠密地區、機場等重大交通節點，均是民眾迫切的交通需求，也是奠定未來南市百年發展的交通基礎建設，並未圖利特定財團。