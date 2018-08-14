〈中部〉草屯28號道路拓寬 今年又泡湯

2018-08-14

部分地主反對 徵收卡關

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮都市計畫廿八號道路（富林路）闢建工程，原訂去年底完成土地徵收，今年交由營建署設計施工，但因少部分地主強烈反對，徵收作業卡關，今年土地價格必須重新查估，公所將委託估價師重新查估地價，何時能動工，公所說「已無法確定」。

草屯鎮都市計畫廿八號道路（富林路）闢建工程，由營建署列入生活圈計畫，工程費和土地徵收經費都由其補助一半，縣府和公所各負擔四分之一，原訂去年底由公所完成土地徵收作業，營建署在今年設計並施工，但有數戶住戶強烈反對，並不斷陳情抗議。

去年已有地主簽協議價購的同意書，而不同意的地主公所提報進行徵收，縣府認為應再與地主溝通而退件，縣府今年三月底表示，內政部也提出幾個疑義要求公所提出說明。

須重新查估地價 時程難估

一波三折的闙建工程，因過了年度，由公所代辦的土地徵收作業，今年必須重頭來過，即得重新委託估價師查估市價，價格查估好後再重新召開協議價購說明會。

草屯鎮長洪國浩表示，去年協議的徵收價格約一坪三萬三千元，一分地九百七十萬元，已與市價接近，而今年市價是升或降尚待估價師提出的報告。比較擔心的是今年的市價比去年降低，協議價購的價格也跟著下降，地主恐怕要跳腳。但依法仍得重新進行，土地徵收作業究竟能否在今年完成，公所沒有把握。

據了解，該道路闙建工程地上物補償費是二千四百萬元，土地徵收費用去年原為二億二千一百四十萬元，今年度重新查估尚不知價格；工程經費則為九千多萬元，由中央負擔八十三％，縣府和公所合計負擔十七％。