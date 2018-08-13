〈南部〉旗津廟前路改善 晴天滿潮不積水

2018-08-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市旗津廟前路上個月因滿潮造成路面積水，在代市長許立明帶領市府團隊的努力下，水利局施作旗津廟前路改善工程奏效，前天恰逢農曆七月初一滿潮，水位高於當地路面，也無發生晴天積水情況，已獲得明顯改善。

水利局派員現地勘查，並著手研擬因應對策，採用設置閘門阻隔海水倒灌至道路水溝、截流污水至污水下水道的方式，透過設置截流井、閘門等設施，達到晴天滿潮不積水。

相關設施於十日完成，前天恰逢農曆七月初一滿潮，水位來到一．三一公尺，高於當地路面一．二五公尺，廟前路並無出現倒灌積水情形。