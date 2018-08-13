〈中部〉《公車文學家記者會》作家簡介有誤？ 文化局：當事人誤會了

2018-08-13

〔記者張瑞楨／台中報導〕文化局舉辦「公車文學家著作猜謎」，昨舉辦抽獎與記者會，但今年公車文學家作家之一的趙天儀，卻指部分簡介他的資料「黑白講」，錯誤甚多，此番「糾正」也讓筆名路寒袖的文化局長王志誠顯得尷尬。

不過，文化局解釋說，並非資料誤植，而是承包廠商把趙天儀與另一文學家周芬伶的簡介放在同一段落，趙天儀看錯而誤會了。

「公車文學家著作猜謎」是文化局「二○一八年當全世界都在閱讀」系列活動之一，將台中文學家趙天儀、周芬伶及已過世的楊念慈、巫永福四人照片，放在十條路線的公車上，讓市民猜四人的作品，寫在明信片寄給文化局，就有獲得五百元圖書禮券機會，文化局收到二千六百多張，抽出一百名得獎者。

周芬伶說，生活與文學結合，台中市變得不一樣，更有世界觀與品味；代表父親楊念慈出席的文學家楊明說，公車成為文學推廣的載體，讓她相當驚訝與高興；代表巫永福出席的台灣師範大學教授許俊雅，也相當肯定文化局創舉。

趙天儀致詞時卻頗為不悅地說，文化局簡介他的資料，有兩大處需要「糾正」，其一是指他曾獲得台灣文學獎、吳濁流文學獎是「黑白講」，他得的是真理大學的牛津文學獎、吳三連文學獎的新詩獎等，另外，介紹資料指他是東海大學中文系教授，實際上他曾任東海大學美術系的兼任老師，並非該校中文系教授。

承攬活動的文創公司解釋說，礙於篇幅限制，介紹作家的簡介資料相當精簡，許多事蹟與著作獎項無法詳細記載，又把趙天儀與周芬伶的簡介放在同一段落，趙天儀誤將周芬伶的簡介當成自己的簡介而衍生誤會。