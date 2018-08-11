〈南部〉安平做16歲 8.17轉大人登王城

2018-08-11

公所與廟宇合作 歡迎來體驗

〔記者邱灝唐／台南報導〕「做十六歲」是台南府城特有的傳統民俗，安平區公所與安平開台天后宮、安平觀音亭、港仔尾社靈濟殿，將在八月十七日（農曆七月七日七娘媽神誕日）舉辦「圓滿十六歲．歡喜轉大人」活動。

「做十六歲」相傳起源於清代的府城五條港地區，當時該地從事進出口貿易的商行雲集，在碼頭裝卸搬運的勞力需求相當大，除了成人之外，未滿十六歲的童工也會幫忙補貼家用，但薪資僅有成人的一半，因此每當孩子滿十六歲時，家長便會請親友和工頭慶祝，更重要的是，往後可以領全薪。

安平開台天后宮總幹事陳宏明指出，安平天后宮做十六歲活動，今年邁入第廿年，由於科儀十分完整，往年都吸引許多學子參加，依序行禮拜媽祖、開台聖王、觀世音菩薩、七娘媽、註生娘娘、鳥母（出生至十六歲的保母）、齊天大聖王（五歲至八歲的保護神）、前往周龍殿拜中壇元帥（九歲至十二歲的保護神），並接受法師灑淨、向父母奉茶答謝，最後再走花道、出鳥母宮。

老街巡禮 認識安平演變

參加做十六歲的學子也將到安平老街巡禮及登王城（安平古堡），前往熱蘭遮城博物館，認識安平歷史的演變，回溯歷史情境。

安平區長賴青足指出，由於廟方用心規劃，讓活動越辦越有特色，尤其安平是台灣歷史的開端，到安平來做十六歲，更是意義非凡，而這也是區公所與廟宇合作的典範，歡迎大家來體驗。