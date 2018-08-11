〈北部〉蘇澳區漁會選舉涉賄 理事長、前國代被訴

2018-08-11

涉違漁會法 面臨3年以下有期徒刑

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳區漁會選舉爆發賄選案，理事長蔡源龍疑透過招待三十二名會員代表旅遊及飲宴賄選，蔡與協助安排的旅行社經理、前國大代表林明昌，被檢方依違反漁會法第五十條之一起訴；蔡、林兩人面臨三年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金刑責，同場參與飲宴拜票，與蔡結盟參選的總幹事陳春生，檢方認為未參與賄選規劃，不起訴處分。

蘇澳區漁會會員數一萬七千多人，漁會選舉先選出五十一名會員代表，再選出十五名理事，接著由理事推選理事長、遴聘總幹事。去年四月漁會改選，蔡源龍當選理事長，遴聘原理事長陳春生接掌總幹事；選後，檢警調接獲賄選情資啟動偵查，並在昨天起訴蔡源龍、林明昌。

去年選前安排32代表旅遊、飲宴

起訴書指出，綽號「阿球」的蔡源龍，選前涉嫌透過在旅行社擔任經理的林明昌，協助安排三十二名會員代表旅遊及飲宴，去年三月廿五日先帶著八名會員代表到台中，進行三天兩夜的免費旅遊。旅遊結束，再與廿四名代表會合進行餐敘飲宴，席開五桌花了四萬四千餘元。

席間，林明昌帶著蔡源龍與陳春生逐桌敬酒拜票，要求支持蔡與陳。吃完飯後，蔡與林又帶著部分會員代表到台北按摩，車資加按摩費用超過四萬元。投票當天，陳春生交給部分會員代表配票單，指示按照配票方式選出理事。

陳春生不起訴 蔡源龍、林明昌喊冤

蔡向檢方坦承，林明昌以前競選國大代表，他曾協助宴客，這次林明昌才大力支持，飲宴及旅費都是林出資；檢方認為，蔡、林賄選行為違反漁會法第五十條之一，依法起訴；至於陳春生雖有飲宴，但沒有參與旅遊等賄選規劃，無積極證據證明犯行，不起訴處分。

蔡源龍說，旅遊與飲宴的錢都是林明昌出的，他毫不知情，林明昌為人海派，才會招待會員代表，與選舉無關，將抗告到底。「問心無愧，司法會還我清白！」林明昌說，他出錢請吃飯是為了經營旅行社，為了做生意，會員代表去台中或是台北，他都不知情，何來招待會員代表並支持蔡源龍的說法，檢方亂起訴。