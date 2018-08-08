〈北部〉玉里赤科山金針園區電桿下地 首期完工

2018-08-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣知名金針山風景區玉里赤科山風景優美，但過去道路兩旁的電桿很煞風景，加上遇到颱風容易被吹斷成災。花蓮縣立委蕭美琴爭取赤科山金針園區環狀道路電桿下地及道路改善工程，總金額約一億四千五百萬元，第一期工程已完工，重現美麗的天際線。

已完成3.6公里 第二期10月動工

蕭美琴辦公室指出，花蓮經常直接面臨颱風的侵害，二年多前推動台電防災電桿下地工程，除防止災害造成損毀，更考量赤科山景觀需求，跨域協調各線路單位，包括台電、中華電信、有線電視業者等，將電桿線路整合下地，目前計畫第一期已於日前施工完畢並完成驗收，接下來第二期工程也由玉里鎮公所協助辦理招標作業，預計十月可動工。

蕭美琴說，特別感謝各單位的協助，台電防災電桿下地工程，花蓮爭取經費比例全台最高，三年有八億九千萬元，目前總計畫執行電桿下地長度逾廿六公里，赤科山部份已完成三點六公里；縱管處也協助協調社區，配合施作道路工程，一併改善道路周邊景觀，並將赤科山聯外道路列入改善計畫，將長年未解決的路幅狹窄、擋土牆毀損、邊坡改善等問題一併列入，同樣預計於十月動工。

日前蕭美琴也到赤科山推銷今年的金針花季。她說，今年的赤柯山金針花季，因為知名度增加，一定會比往年吸引更多觀光人潮，已建議有關單位提前妥善規劃交通配套措施；想要前來的遊客也可以提早安排旅遊行程，相信赤柯山的美麗景色絕對更勝以往。