〈北部〉服務更多身心障 花蓮復康巴士增至20輛

2018-08-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣符合申請身心障礙者復康巴士者共計三千兩百九十人，但去年僅五百九十人接送成功，針對目前復康巴士預約不成率達十八至廿五％，社會處預計今年將把十八輛復康巴士增至廿輛，並配合十三輛長照巴士，滿足更多身心障礙者的需求。

前年25.2％預約不成 去年2千餘人未獲服務

花蓮縣前年、去年預約不成身心障礙者復康巴士接送服務的比率，分別為廿五點二及十八點二％，其中列管評估符合申請身心障礙者復康巴士的條件者，截至去年底，申請並獲身心障礙者復康巴士接送服務比率僅約十七點九三％，仍有二千七百人未獲得服務。

配合13輛長照巴士 33輛盼滿足行的需求

縣府社會處副處長陳加富說，目前全縣復康巴士業務，由門諾社福基金會承攬，經了解身心障礙者預約不成復康巴士，主因有用車高峰期，就醫、復建是使用者申請復康巴士的兩大需求，還要配合醫院門診、復建時間，時段多半集中於上午九時至中午。

他說，今年編列一千零廿萬元預算辦理身心障礙者復康巴士服務計畫，作為人事管理及行政費用，並預計增加兩輛復康巴士至廿輛，再配合十三輛長照巴士，共計卅三輛服務車輛，以解決預約不成問題，未來仍會視服務需求量擴增車輛，滿足行動不便者行的需求。

由於復康巴士車輛及人員有限等因素，導致花蓮連續兩年預約不成比率最高達廿五％，目前除增加復康巴士提高預約率外，另新增愛心計程車及無障礙計程車供民眾搭乘；愛心計程車由台灣大車隊承攬，使用輪椅的身心障礙者，可預約車隊的福特休旅車，憑縣府核發的乘車卡，享三成車資優惠。

門諾社福基金會自二零零四年承辦花蓮縣復康巴士服務，長期為偏鄉醫療及老弱身障者，提供就醫交通上的協助；今年起，一粒麥子基金會也投入中南區復康巴士服務業務，啟動五台長照巴士，滿足身心障礙者及長者的需求。身心障礙者復康巴士服務範圍可擴及台東長濱鄉，預約詳情請洽專線（03）8358684。