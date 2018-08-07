〈中部〉無塵室包裝 阿里山高山茶拚清真認證

2018-08-07

梅山農會搶東南亞市場

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣梅山鄉農會搶攻阿里山高山茶銷往馬來西亞、印尼等清真市場商機，本月啟用茶葉包裝無塵室，減少產線被污染的機會，且經阿里山國家風景區管理處輔導，申請製作符合穆斯林沖泡的清真認證（Halal Certification）茶葉，擴大外銷市場。

梅山農會總幹事黃世裕說，要拓展阿里山高山茶的東南亞國家通路，必須申請清真認證，首重原料溯源，「伊斯蘭教法」規定生產過程使用的原料要詳實揭露來源，而且同一廠房不得含豬肉、酒精及其衍生物，連茶包的茶網也都要符合要求。

梅農供銷部主任劉宗河表示，梅農去年十月啟用「農業推廣金融大樓」，設有包裝無塵室，上月進駐價值三百萬元的「全自動茶葉計量真空包裝機」，為了避免生產過程被污染的疑慮，是申請清真認證的利器，力拚今年年底前能夠通過審核。

阿管處七月下旬邀請國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長、台北清真寺前教長馬孝棋拜會梅山農會，馬孝棋對阿里山高山茶的韻味讚不絕口，並分享穆斯林不能夠喝酒，飲料多以紅茶、奶茶為主的飲食特色，允諾輔導梅農申請清真認證。

預計11月推穆斯林觀光

阿管處副處長莊靜真說，除了拓銷茶葉出口，我國有優越地理環境與天然風景吸引穆斯林遊客，已針對大阿里山區餐飲、旅宿業者辦理穆斯林觀光說明會，輔導十家業者了解穆斯林生活習慣與禁忌，調整商品與接待對策，十一月可推出穆斯林旅遊套裝行程，開拓新南向觀光商機。