〈中部〉精機園區2期標準廠房上樑 明年中啟用

2018-08-06

市府出資10億餘 預計今年底完工

〔記者張菁雅／台中報導〕市政府出資十億餘元，在精密機械園區二期興建標準廠房，五日舉行上樑典禮，預計今年底完工，明年中完成驗收後啟用，可提供卅九個單元，採租售並行，希望輔導未登記工廠及中小型企業進駐。

精機園區標準廠房位於二期用地西南側，面積約一．六五公頃，地下一層、地上六層，共規劃卅九個單元，一到三樓出租、四到六樓出售，預售部分將在下月啟動。經發局表示，預售價格參考附近行情，並配合扶植中小企業、未登記工廠及推動智慧機械產業等政策，每坪價格大概落在十六萬至廿萬元不等；出租部分也會在取得使用執照後啟動，每坪租金約四百元。

林佳龍主持典禮 指有利產業接單

標準廠房上樑典禮由市長林佳龍主持，經濟部工業局長呂正華、立委張廖萬堅及市議員張耀中、何文海、劉士州、楊典忠等人均出席觀禮。

林佳龍表示，台中市擁有大肚山六十公里「黃金縱谷」，但缺地問題造成產業無法進一步發展，透過市府與台開公司合作，提供精密機械科技園區二期土地興建標準廠房，經濟部工業局也核定補助二億六千萬元「前瞻計畫」經費，讓標準廠房可以蓋得更好，未來中小型企業及未登記工廠進駐後，相信將產生更大的群聚效應，對國際接單也更有競爭力。

經發局表示，精機園區一期開發面積一百廿四．七八公頃、園區二期卅六．九二公頃，目前兩園區完成工廠登記的進駐廠商共一百四十八家。另外，標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面，也取得合格級候選標章，預計可達到綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理及安全防災的優質智慧化；標準廠房適合多種產業進駐，例如金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業等。