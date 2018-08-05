〈北部〉《桃園》陳學聖換同框看板 同黨參選人議論

2018-08-05

〔記者許倬勛／大溪報導〕年底選戰將至，卻傳出國民黨大溪區市議員參選人李柏坊，疑因「母雞」不夠力、憂影響選情，撤下與黨內市長參選人陳學聖的合照看板，此舉引來同黨、同區參選人楊朝偉痛批；但陳學聖說：「誤會大了！」該看板是自己陣營所懸掛，會撤換是考量該處位置佳、能見度高，希望可以替換成政策性看板，例如「反對深澳電廠」等。

同框照掛3天就拆 楊朝偉狠罵李

楊朝偉指出，李柏坊在慈康觀光陸橋旁，原本有一面與陳學聖的合照看板，但僅僅懸掛三天就撤下，令人質疑是因擔心影響「綠大於藍」的河東地區選情，而且還特別選在關聖帝君聖誕遶境前一天撤下；楊朝偉也批，李柏坊身為地方黨部主委，此舉難以令人信服且毫無氣魄。

對此，陳學聖解釋，這面看板是自己陣營所懸掛、與李柏坊無關，之所以會先行撤下，是因該處位置好，用來推廣政策如「反對深澳電廠」等，相信可發揮更大效益。

李喊冤 自己沒出半毛錢也無意見

李柏坊則喊冤：「我一分錢都沒出！也無意見。」強調不會隨之起舞，也說設置看板以政策優先的考量很好；至於未來是否會掛上與陳學聖「同框」看板，他語帶保留說，視看板位置而定。

綠參選人與鄭文燦同框看板 近期推出

相較於藍營，綠營普遍認為市長鄭文燦可發揮「母雞」最大效應、拉抬選情，大溪區市議員參選人陳治文、江慶人表示，與鄭文燦「同框」的合照看板，近期應該就會開始懸掛。