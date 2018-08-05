〈北部〉《桃園》為關老爺祝壽 大溪老城變不夜城

2018-08-05

今有16個社頭陪同遶境

〔記者許倬勛／大溪報導〕今天是農曆六月廿四日關聖帝君（關公）聖誕，大溪區普濟堂連續兩天舉辦關聖帝君聖誕慶典遶境活動，昨有十五個社頭出動神轎、上百尊大仙尪（神將）遶境祈福，從下午到深夜，將老城區變成不夜城，今天則有十六個社頭將沿同樣路線，陪同關聖帝君神轎熱鬧出巡；特別的是，今年有三個成立滿百年的社頭，除為關老爺祝壽，也為自己慶生。

3社頭滿百歲 一起慶生

社頭隊伍是大溪普濟堂遶境最大特色，社頭是當地居民依各行各業組成的社團組織，發展至今已有三十多個，今年遶境範圍包括河東及河西，各社頭出動大仙尪、神童、北管、什音、西樂、神轎等恭抬關聖帝君神像出巡，隊伍綿延約五百公尺。

參與遶境的社頭各有不同歷史及特色，今年滿百歲的三個社頭分別為大有社、興安社、新勝社，大有社多由仕紳、富人組成，被視為日治時代以來最時髦、顯眼的隊伍之一，故稱有錢人社；興安社由大溪街區零售商人所組成，俗稱生意人社；新勝社早期由礦工組成，極具陽剛特色。

昨遶境活動一度被午後雷陣雨打亂，因大仙尪多為木頭雕造、不宜碰水，社頭隊伍紛紛躲到屋簷下避雨，但大雨澆不熄社頭們的熱情，負責操偶的信士在屋簷下仍賣力舞動，直說：「不能讓關老爺失望！」百尊神將大仙尪熱鬧踩街，讓大溪老城區一整天都瀰漫歡樂氣氛，不少外國旅客紛紛搶拍。因應遶境活動，自昨天中午十二點到今天深夜十二點，於大溪老城區實施交通管制，詳細資訊可上大溪警分局官網查詢。