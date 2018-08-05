〈北部〉《桃園》中壢、龜山亮點計畫 耗資8億

2018-08-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府向中央申請的友善人本空間道路計畫，包括「中壢銀河水岸」、「長庚新驛站」兩個亮點計畫，所需費用約八億元，前瞻計畫補助四億元，預計二○二○年底完工，這兩個計畫已經從道路人本擴展到區域人本概念，尤其是長庚新驛站將搭配機場捷運A8站，配合A8轉運站成為最具特色的醫療園區生活圈。

中壢銀河水岸經費二．八億元，主要是針對中壢區六和路、新生路、元化路、中美路、中央東路、復興路、恩德街、新明路、中央西路及慈惠三街周邊等十條道路及區內巷道進行改善，總長度約六．七公里，計畫面積達七十五公頃，未來會重新檢討海華特區周邊人行步道、自行車道等動線與騎樓串連，並針對道路特色與問題，規劃各路段改善工程。

至於龜山長庚新驛站計畫，總經費五．二億元，主要針對區內龜山一路、忠義路、文化一、二、三路、復興一路、復興街（忠義路至龜山一路、龜山一路至文化一路）、湖邊路等九條道路進行改善，總長度約七．八公里，計畫範圍約一四五公頃，除了各項規劃以外，還會在龜山一路增設自行車租賃站、應用雨水花園手法及連續性綠帶面積，並興建停車場以移除人行道上的違停機車，淨空人行空間。

工務局長黃治峯表示，未來「中壢銀河水岸」、「長庚新驛站」區域內將結合公共藝術作品，打造特色街道，另在轉角、路邊設置表演場地供街頭藝人演出。