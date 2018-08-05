〈北部〉《桃園》前瞻、生活圈雙計畫 友善道路 24.34億

2018-08-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市道路對民眾而言並不友善，為此，市府向中央的前瞻計畫、生活圈計畫，提報卅一．五九億元補助款進行提升道路品質計畫，中央已核定廿四．三四億元，會配合路面更新進行人行道及自行車道改善、號誌與路燈共桿、纜線地下化及共同管溝佈設、護欄及路側溝改善及植栽綠美化等工程。

工業區22條道路已發包 10月完工

其中值得一提的是，經濟部工業局所屬工業區，長期以來道路維修預算偏低，有的管理中心甚至一年編不到一百萬元，導致區內道路破損不堪，市府透過前瞻計畫向經濟部工業局申請一．六九億元補助款。

另市府自備一．六九億元，總經費三．三八億元，將針對華亞科技園區、林口工四、楊梅幼獅、中壢、平鎮、龜山、林口工三等工業區共廿二條道路，進行友善人本空間道路整修，這些道路都已發包施工，預計今年十月完工。

新闢道路有4案 獲補助9.58億元

工務局長黃治峯表示，打造友善人本空間道路分成三大類，其中現有道路改善部分，是向營建署前瞻計畫申請補助，共核定十六案、補助八．七億元；新闢道路則是向生活圈計畫申請，核定四案、補助九．五八億元；另旗艦型、政策型道路維護則向交通部公路總局申請，核定十六案、補助四．三七億元，連同工業區道路維護一．六九億元，中央核定補助共廿四．三四億元，另市府也要編列五十六．三九億元，總工程經費高達八十．七三億元。

黃治峯說，營建署前瞻計畫核定十六案有十二條道路，大溪區中華路、觀音區四維路、平鎮區延平路二段及南山路一、二段等四條道路將於今年底完工，另龜山區忠義路二段、八德區興豐路、大園區民生南路、楊梅區校前路、新屋區三民路、龍潭區中正路、中壢區中豐北路、桃園區經國路等八條道路則於明年三月完工；生活圈計畫則以新闢道路為主，包含中壢區中山東路三段、龍慈路延伸至台66線、龍岡路三段等多項工程都列入計畫。

至於公路總局旗艦型道路，為機捷A9a站至A11站的田園景觀大道道路改善工程，總工程經費五．四九億元、中央補助二億元，預計二○二○年九月完工，而政策型道路則指復興、大溪、楊梅、觀音、新屋、大園等靠近山上、海邊行政區市區道路，今年底前將全部完工。