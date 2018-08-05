〈中部〉人數創新高》南投街頭藝人考照 警察、老師也報名

2018-08-05

一三二組、近二百人報名

〔記者謝介裕／南投報導〕三年舉辦一次的南投縣街頭藝人認證審查活動，四日在南投國際沙雕藝術文化園區熱鬧登場，此次共計一三二組、近二百人報名，比上次多了三十組，人數再創新高，今年區分表演藝術、視覺藝術及工藝美術等三大類，演出內容相當豐富、多元，縣府文化局表示，審核通過的名單，九月底以前會在該局官網公告供查詢。

此次參加審查的街頭藝人來自全國各地，個個身懷絕技，除了薩克斯風、二胡、古箏、電子琴、吉他、非洲鼓、中國笛、口琴、陶笛等樂器演奏以外，還有舞蹈、歌唱、扯鈴、編織、花藝、氣球造型等項目，考照者使出渾身解數，沙雕園區宛如大匯演嘉年華般熱鬧。

南投文化局副局長李玉蘭表示，現在的民眾大多勇於自我表現，參與街頭藝人考照的意願也有愈來愈多之勢，且不乏公教人員，像南投縣警察局督察員葉宗欣、漳和社區民眾也與漳和國小部分老師組團考照。

景氣差 培養第二專長者增

李玉蘭也說，景氣未見明顯復甦，居安思危，大家對於培養第二專長也更有概念，有考照的民眾透露，萬一公司無預警倒閉而失業，擁有街頭藝人表演證照，可暫時用來養家活口。

審核通過名單 九月底公告

縣文化局表示，此次認證活動，評審人員會依不同類別予以評分，不僅評技巧、創意、台風，連與民眾之間的互動，也列入其中，平均分數達八十分者便可過關取得許可證，名單九月底前在官網公告，有效時間三年，期限屆滿後必須重考。