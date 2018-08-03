〈北部〉全國東方美人茶評鑑 特等獎1斤40萬

2018-08-03

桃竹苗、新北 共324個點報名

〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區農會承辦的第八屆全國東方美人茶評鑑昨天在桃園市府頒獎，今年桃竹苗及新北地區共有三二四個點、三千台斤報名，特等獎殺出黑馬，由苗栗銅鑼的韓順雄一舉拿下，一台斤要價四十萬元，頭等一獎則由桃園龍潭的尚好茗茶獲得，一台斤也喊價到十八萬元。

市長鄭文燦出席頒獎時表示，東方美人茶是典型的有機茶葉，不使用農藥，每年六、七月以人工採收，經小綠葉蟬叮咬後產生特殊果香和蜜香，葉身呈白、黃、綠、紅、褐五色相間，茶湯為瑰麗琥珀色，冷泡、熱泡都很甘醇。

苗栗銅鑼韓順雄拿最高榮譽

有十二年製茶經驗的韓順雄說，他第一年參賽就拿下頭等，原以為「做好茶」是容易的事，但過去一直困在頭等、二等之間的瓶頸，後來領悟到種茶不只要用心，也得達成天時地利等條件，今年透過茶園管理、製程調整及一點幸運，一舉拿下第一次的特等獎，雖然外銷中國收益可能較高，但他還是決定留給台灣人品嚐。

頭等一獎由龍潭尚好茗茶獲得

頭等一獎則由龍潭在地的尚好茗茶拿下，茶農廖俊融說，他接掌父親茶園十年，憑藉龍潭山區三洽水不易積水的地形優勢，種出最好的東方美人茶，但這兩、三年氣候變遷、降雨變少，得依靠經驗與專業來觀察茶菁、調整供水，才能呵護茶葉好好生長。

得獎名單如下：苗栗銅鑼韓順雄獲特等獎和頭等二獎；桃園龍潭尚好茗茶獲得頭等一獎；苗栗三義台灣農林（股）公司獲得頭等三獎；頭等獎由鍾佳蓉、黃新鳳、韓順雄及文新製茶廠獲得；另有貳等獎九名、參等獎十七名，今天桃市府一樓川堂也有東方美人茶展售會。

鄭文燦指出，桃園有東方美人茶、拉拉山烏龍茶、桃映紅茶、蘆峰烏龍茶等多樣茶品，市府今年編列五百萬元預算舉辦茶產業競賽，一五○萬元茶園更新、養護，還有三五○萬元茶園灌溉設施補助，協助桃園農民發展「綠金產業」。