〈中部〉中橫便道安全提升工程 月底完工

2018-08-02

10多處易落石及坍方 爭4億經費改善

〔記者歐素美／台中報導〕「中橫便道整體安全提升計畫」斥資九．二億元、歷經三年施工，八月底最後明隧道完工，將告一段落。公路總局谷關工務段長呂正安表示，因沿線仍有十多處經常發生落石及坍方災害，後續兩年仍要爭取四億元經費，設置防落石棚或加設基樁補強等改善。

下月期末報告審查通過 可開放中巴通行

立委江啟臣及盧秀燕昨到中橫便道會勘，公路總局谷關工務段簡報指出，「中橫便道整體安全提升計畫」共設置十一處明隧道、四處路基擋土牆、八處邊坡防護及一處鋼橋，八月底最後一處明隧道完工，即告一段落，市府與公路總局合組安全評估委員會，日前以中巴實際通行中橫便道，六月通過期中報告，預計九月將進行期末報告審查，若審查通過，中橫便道即可開放中型巴士通行。

但青山到德基段因山勢陡峭，加上缺乏電力，未能設置基地台，通訊不佳，若發生意外，民眾恐求救無門，梨山地區居民盼增設基地台改善，並希望未來谷關到梨山交通管制，能從現有三班次提高至五班次，且修復青山上線，以恢復中橫公路正常通行。

谷關工務段長呂正安表示，目前已在與電信業者洽商，希望能克服障礙完成基地台設置；去年立法院交通委員會視察中橫便道，即要求今年要進行青山上線修復的可行性評估；至於谷關到梨山開放班次、從三班次增加到五班次，因目前中橫便道仍有工程進行，原則上仍以維持現狀為主，但水果產季時會加開夜間通行，提供農友運送水果的彈性。

江啟臣允諾未來將持續爭取經費協助中橫便道整建；盧秀燕則表示，中橫復建是長久之計，安全最重要，未來當選市長，首要工作將提供梨山友善交通及改善居民權益。