〈北部〉《桃園》南平國民運動中心 TRX報名秒殺

2018-08-01

〔記者陳昀／桃園報導〕全市第二座的南平國民運動中心昨起試營運，麻雀雖小五臟俱全，有廿五米溫水游泳池、飛輪教室、健身房等設施，還引進超夯的TRX懸吊訓練、飛輪等運動課程，可免費體驗至八月二十日，第一天就湧入一千二百多人次使用，九月一日開幕後，周邊七個里可打八折優惠。

TRX懸吊訓練 鄭文燦也體驗一下

市府體育局指出，南平運動中心試營運期間游泳池、體適能中心免費，報名有氧、瑜伽、飛輪、流行舞風、TRX懸吊訓練與拳擊等超過一百五十堂的運動課程也全部免費，八月廿一日至八月卅一日暫停服務、維修調整，九月一日正式開幕，市長鄭文燦昨天勘查時也小試身手體驗TRX，看起來不算太吃力。

中心經理：TRX課需教練從旁協助

南平運動中心經理陳文正說，TRX是利用吊繩懸掛身體進行局部運動，讓身體對抗體重阻力與地心引力，能訓練肌耐力、靈活、平衡與機動性，昨天課程一開放就秒殺，拳擊、飛輪也都詢問度很高，但他提醒，這些課程都需要教練從旁協助，沒有基礎的使用者擅自使用很可能受傷。

桃園區長張世威說，南平運動中心基地面積二二○七坪、總樓地板面積一四五○坪，結合南崁溪步道，並利用彩色玻璃與陽光照射的角度，呈現水鋼琴概念的現代建築，正式營運後的收費與桃園國民運動中心相同，游泳池全票一百元、體適能中心每小時五十元。

周邊7個里里民 可享8折優惠

鄭文燦說，南平運動中心有多項優惠措施，即日起至八月二十日試營運期間，中午十二點至晚間八點全部免費；八月廿一日至卅一日暫停服務、維修調整；九月一日開幕後，每天上午八點至十點、平日下午二點至四點為「公益時段」，六十五歲以上銀髮族可免費使用游泳池、體適能中心，此外，周邊的自強里、新埔里、春日里、汴洲里、同安里、莊敬里、會稽里，里民可享八折優惠。