〈北部〉辭竹縣副縣長 楊文科投入選戰

2018-07-30

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕為專心打選戰並避免縣府被指行政不中立，國民黨新竹縣長提名人、現任副縣長楊文科昨天遞出辭呈，八月一日起生效。

其他三名表態角逐下屆新竹縣長的選將昨天也勤走基層，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方參加關西鎮婦女聯盟會員大會；民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩在新埔義民廟成立徐姓宗親後援會；國民黨立委林為洲到新竹縣新豐鄉鳳崎步道參加淨山活動。

楊文科說，請辭表示他參選縣長的決心、向縣民的承諾，不會讓縣府被誤會行政不中立。當選後將設權責單位輔導青年創業、就學、婚姻、育兒，並續發老人年金、重辦營養午餐、恢復鄰長津貼，但繼續做好開源節流 ，改善縣府財政體質 。

新竹縣長邱鏡淳說，楊文科請辭，他很捨不得，但這是一件必要做的事情。

鄭朝方說，當選後將優化托育資源使其平價與普及，四年增加四千名公托及非營利幼兒園幼生數並建立「專款專用」的營養午餐基金，訂定營養午餐自治條例， 完善學校營養午餐管理制度。

徐欣瑩親自授予各鄉鎮市徐姓宗親後援會召集人證書，強調始終清白參選、專心問政，沒有私人事業，坊間耳語指她用宗教操控政治，是不實說法。當選縣長會重新發放老人年金、恢復營養午餐、鄰長津貼，做好交通建設網路。

林為洲參加淨山活動，爭取勞工支持，表示將以無黨籍身分參選新竹縣長，當選將加強縣府勞工處角色，做好督導勞檢、從法規面做得更好。