〈北部〉新竹300博覽會落幕 25萬人次參觀

2018-07-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕為期九天，在新竹文創館舉行的新竹300博覽會昨天閉幕，新竹市文化局長廖志堅表示，共吸引約廿五萬人次參觀，未來新竹文創館將委外經營；市長林智堅指示各局處研議讓展出的內容持續發揮作用。

新竹300博覽會共出動六百名志工及市府團隊一級主管和科長導覽，市民普遍反應很不錯，但也嘆惜博覽會結束後，展示內容沒地方可繼續看，建議未來能有常設性館場展出。

影音紀錄上傳文化部典藏

新竹市文化局表示，博覽會中的影音紀錄，將上傳到文化部數位典藏紀錄，永久保存，博覽會中呈現的內容也會在規劃中的「新竹故事館」呈現，成為民眾認識新竹市的場館。

文創館將委外經營

至於後續博覽會是否成為常態性的展覽，文化局長廖志堅說，未來新竹文創館將委外經營，此次博覽會九天吸引約廿五萬人次參觀，顯示市民對文創館的接受度很高，期許透過委外，讓新竹文創館持續活化利用，絕不會任其閒置。

新竹市議員李妍慧肯定博覽會凝聚市民光榮感，讓市民認識自己的城市，期許未來能持續及常態性展覽。

已三次帶孩子到博覽會的黃媽媽說，每個展區的互動牆和各種展示都讓孩子玩得不想離開，尤其是樂高創意積木區，對孩子具啟發性，期待世博台灣館轉型為「兒童探索館」後，也能有類似的功能和場館，讓孩子透過遊戲和科技互動認識自己的城市。

有企業界參訪後主動向市府表達合作意願，還有婆婆媽媽對「仿生菜畦」有興趣，已加入手機群組討論及分享。

市府多位主管說，第一次直接面對民眾，能把政府所做的讓市民了解，很有意義及挑戰。

「原來一五三公分的我，可以發揮比姚明還高的能量！」文化局推廣科長蔡雅如在閉幕式中分享，獲全場熱烈掌聲，她強調穿上制服時，以身為團隊的一份子感到驕傲，致詞過程一度哽咽，讓人動容。

策展人龔書章表示，台灣已好久沒有重要的典範，看到市府所有局處長在第一線向市民說明城市願景，「是全台灣第一次」。