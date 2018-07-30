〈北部〉《桃園》建水庫淹沒、阻絕416戶 花8年遷移278戶

2018-07-30

〔記者李容萍／桃園報導〕政府自一九五六至一九六四年間興建石門水庫，當時統計水庫淹沒、阻絕區共有四一六戶居民，其中有二七八戶分五批完成遷移安置，歷時八年。留下來未搬遷戶有一三八戶，分散在枕頭山、阿姆坪及大灣坪等處。

石門水庫位於大漢溪中游，地處桃園市大溪、龍潭、復興區與新竹縣關西鎮之間，集水區面積七六三．四平方公里，是台灣北部的主要水庫之一，也曾經是遠東最大的水庫，水庫大壩採土石堤岸型壩體，攔截大漢溪溪水蓄水而成，是台灣第一座具有灌溉、發電、公共給水、防洪及觀光等多功能水庫。

依政府一九五六年的統計，石門水庫淹沒區與阻絕區居民共四一六戶，留居未搬遷的有一三八戶，其餘二七八戶自一九五九年八月至一九六二年七月間，分五批次進行遷移安置。

其中，第一批廿九戶遷往觀音草漯，第二批四十八戶移居觀音樹林子，第三批四十戶移至觀音大潭、大崙尾、茄苳坑，第四批七十九戶移居觀音草漯、樹林子、大潭、大園許厝港、圳股頭，第五批八十二戶先移至中庄後改移往大潭。

水庫蓄水後，未搬遷戶的出入主要為舢舨小船，此種交通方式受限較多，一旦水位變化較為劇烈、天候不佳都會影響進出交通。據北區水資源局的水位觀察，當水庫水位低於二二五公尺後，就會影響枕頭山部落居民的出入，水位下降後淺灘浮現，會導致船隻無法航行。