〈中部〉埔里茄苳樹王公 將開放參觀

2018-07-30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮興南宮後方的千年茄苳樹王公，最近地主同意無償供廟方管委會改善棲地，神木重見天日令愛樹民眾振奮，更有感念樹王公庇佑的民眾特地前來捐款十萬元當做護樹基金，盼拋磚引玉，為茄苳樹王公爭取更多守護資源。

感念庇佑 民眾捐10萬護樹基金

埔里鎮同聲里南安路興南宮後方的茄苳樹，樹齡已一千二百多年，應是全台平地最老的茄苳樹，但位於私有地，相關保護措施受限，且周邊已有建築物，封閉廿多年，最近廟方協調地主同意無償提供進行棲地改善，日後在兼顧環保、安寧下開放參觀。

管委會原計畫購地，但市價約達三千萬元，難以達成，消息一出，不願具名的廖姓鎮民特地包十萬元紅包，當做護樹基金。年約七十歲的廖姓鎮民為餐飲業退休，回憶小時候從彰化移居埔里，一住就五十多年，也算是故鄉，孩童時期身體不佳，特地跑到茄苳樹王公前祈求庇佑健康成長，後來如願變健康、事業也頗為順利，退休後享天倫之樂。

興南宮管委會主委也是同聲里長周文棋表示，管委會護樹第一階段是改善老樹棲地，拆除水泥設施，改種草皮，周邊施設步道及公廁，老樹根部區儘量避免人員進入踩踏，也將向福田樹木保育基金會爭取明年老樹醫治計畫。

進一步計畫則希望將老樹所在的私有地買下，並將興南宮與樹王公廟、金爐向後方遷移，原有空間規劃停車場，未來方便民眾停車參觀。