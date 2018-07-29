〈南部〉反修法淘汰老車 百餘貨卡繞市區

2018-07-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不滿空污法日前修法，加嚴機車及柴油車排放標準的期程，全國約有七萬三千輛的一、二期柴油大貨車受影響，昨天一百多輛貨卡車繞行高雄市區，表達抗議，高雄市環保局官員接受陳情，將代為向中央反映。

空污法修法規定，明年起，十六年以上機車、十三年以上柴油車，都要符合四期排放標準，更引發十年以上車輛都要遭到淘汰的疑慮，統計全國約七萬三千輛一、二期柴油大貨車首當其衝，其中高雄市就佔了一萬一千輛。

「全國老汽機貨車自救會」連日來在北、中各地串聯抗議，昨天下午有來自台南、高雄、屏東一百多輛貨卡車，在高雄市小港區金福路集結，一路繞行高速公路及高雄市區，表達對空污法修法的抗議。

高雄市警方動員上百警力，指揮抗議貨卡車分流、分段行駛，避免衝擊交通。抗議隊伍一路來到高雄市政府，貨車司機表示，環保署沒有配套，希望政府可以訂定合理的措施，否則買一台新貨車至少四百萬元，司機哪有錢去換車？

環局官員：不會也不能直接要求不能上路

環保局科長黃家俊代表市府接受陳情，他強調，新空污法規定十年以上車輛得加嚴排氣標準，未來環保署還得經過法制程序，才會確定，因此不會、也不能直接要求十年以上汽機車不能上路，高雄市會傾聽業者聲音，在後續管制措施的討論中，考量業者處境。

高市府指出，去年開始積極輔導業者汰換高污染老舊柴油車，至今已補助一九八二輛，累計補助達五．五億元，是全國補助輛數、金額最高的縣市。