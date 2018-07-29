〈北部〉西濱快蘆竹至新屋 擬設「區間測速」

2018-07-29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部道路交通安全委員會與公路總局研議，擬在桃園市台六十一線道（西濱快速公路）高架路段增設「區間測速」設備，以用路人車行的距離、時間來計算平均速率，作為用路人是否超速的依據，若違規，警方就會逕行開罰。

桃園市警局交通警察大隊解釋，「區間平均速率」是將車輛行經某路段的特定兩點距離（距離固定）除以行駛的時間所得出的速率，在某路段的特定兩點設置區間測速設備，就能得知車輛進入、離開該路段的時間，用路人行駛該路段是否超速將無所遁形。

行駛約30公里少於16分鐘 開罰

警方表示，公路總局希望減少西濱快速公路的超速違規現象，研議在西濱快速公路廿四．七公里（與台十五線交會處）蘆竹段到五十四公里（桃園、新竹交界處）新屋段的高架路段設置區間測速設備，只要用路人行經該路段的時間少於十六分鐘，換算出來的平均速率約為每小時一百一十公里，遠遠超過時速限制九十公里，就可能挨罰。

依據「道路交通管理處罰條例」，用路人超速或低於規定之最低時速，將可處一千二百元以上、二千四百元以下罰鍰，若汽車的行車速度超過規定的最高時速六十公里，更可能被重罰六千元以上、兩萬四千元以下罰鍰。

警方說，交通部一直非常重視「速度管理」，目前警方採用的固定桿或活動式測速執法設備，雖能精準偵測車速，但多數用路人都會掌握測速執法設備的地點，僅會在接近測速執法設備前降速，等通過偵測區間後，又會回復超速行駛行為，希望實施「區間測速」後，能有效遏止超速違規，同時減少車輛因忽快忽慢而發生事故的機會。