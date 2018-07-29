〈北部〉機捷A22站體結構完成 拚4年通車

2018-07-29

〔記者許倬勛／中壢報導〕行政院長賴清德昨視察機場捷運A22老街溪站工程進度，目前機捷中壢延伸線施工進度已超過五十％，A22站體主體結構大致完工，而流標十次的機電工程標案，預計八月底再上網公告招標，賴清德表示，目前進度在預期內，最快二○二二年可通車。

交通部鐵道局長胡湘麟表示，A22站包括月台層、穿堂層等都已完成，土建細節僅剩站內隔間、電梯、手扶梯及軌道，站體結構頂板尚餘中央西路、中豐路交叉口處，預計明年四月可完成，而A21環北站連接A22站約一公里，軌道建置工程已於六月動工，預計明年底完工，至於機電工程仍卡在招標階段。

機電工程流標10次 8月底再招標

據指出，機捷延伸線機電工程已流標十次，主因是延伸線的系統必須和原系統相符，機捷使用英國英維斯系統，而英維斯被德國西門子合併後成為英國西門子，鐵道局多次要求德國西門子報價未果，其他廠商考量整合機電號誌系統須重新摸索，耗費更多成本及時間，才會一再流標、延宕。

據透露，西門子當初評估機捷延伸線站數過少，投入工程可能會虧本，因此意願不高，但上月拿下三二六億元的綠線捷運標案，未來將會派員進駐桃園，可大幅省下工程的人力技術成本，目前鐵道局、捷工局、市府正積極協調，下月底再招標，此次很有信心標出。

封閉元化路地下道 A23站9月動工

鐵道局說，A23中壢火車站體工程須封閉元化路地下道後才能開工，市府將中新地下道拓寬為雙向各三混合車道，待拓寬工程於八月完工後，即可封閉元化路地下道並於九月動工，預計二○二八年通車。

賴清德昨天除視察A22站工程進度，也參訪新明青創基地，他盛讚市長鄭文燦的施政表現，過去有「賽周瑜」封號，擔任市長期間展現解決問題的能力，可力比「常山趙子龍」，而機捷延伸到中壢需要一三八億元，鐵路地下化要九百多億元，綠捷接到中壢車站要一千多億元，總經費二三四五億元，賴清德強調，行政院會全力支持。