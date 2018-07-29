〈中部〉《老天剝奪他的聽力，給他畫出世界的天分…》李秉謙 無聲世界畫出一片天

2018-07-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕有極重度聽力障礙的嘉義縣民雄國中美術班國二學生李秉謙，他從小對繪畫有興趣，經由畫圖鍛鍊專注力與培養空間感，他最喜歡畫汽車，各種車款外觀及內裝都難不倒他，參加今年梅嶺美術文教基金會第五屆學生繪畫比賽，作品「官將顯神威」生動呈現宗教文化特色，勇奪國中組第一名，他說，未來希望能成為汽車設計師。

梅嶺美術文教基金會第五屆學生繪畫比賽，分成國小低、中、高年級及國中組，共四十所學校、六百二十三件作品參賽，得獎者昨由朴子市長王如經頒獎；梅嶺美術文教基金會董事長黃銀漢說，希望經由比賽挖掘地方藝術人才，得獎作品在梅嶺美術館展覽至八月五日。

李秉謙在兩歲的時候，父母親李泳衛、邱靖茵發現他對外界聲音完全沒反應，從事幼教工作的邱靖茵趕緊帶孩子就醫，檢查發現有極重度聽力障礙，超過一百分貝的聲音強度也聽不到；邱靖茵說，幸好有助聽器讓孩子可以聽到聲音，國小時擔心聽障影響學習，曾幫孩子轉學尋找適合教師，還好遇到的老師都很照顧孩子。

李秉謙自從小學一年級開始，就喜歡畫畫，父母親都很支持他的興趣，他喜歡汽車，看著汽車模型畫出車子形體，後來開始研究各種車款，筆記本上都是汽車素描，不用看實體就能畫出不同車款的車子，展現優異的藝術天份。