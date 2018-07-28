〈南部〉台南市道路挖掘行動管理 APP報你知

2018-07-28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市每年有超過一萬兩千件道路挖掘申請案件，原南市轄內就占一半，透過「台南市道路挖掘管理系統」線上行動管理，主管機關可遠端監控施工現場，系統也會透過媒合減少重複挖掘，估計每年整合可省下四．八億元的刨鋪費。一般民眾也可以透過APP，掌握每日最新的道路封閉施工資訊。

台南市管線單位有四十九個，地下管線總長度超過四萬兩千公里，在六都排名第三，人手孔及設施物也超過一百萬座，六都排名第二，為使道路挖掘業務透明化、標準化及智慧化，「台南市道路挖掘管理系統」自一○二年七月上線，工務局並於兩年前進行地理資訊系統（GIS）圖台改版建置，藉由系統的媒合能力有效減少重複挖掘，以每年需整合案件約六千件、每件平均可省下八萬元刨鋪費用計算，一年可省下四．八億元，並減少巷道內封路擾鄰約一萬五千次、瀝青混凝土（AC）料九萬噸。

工務局總工程司王雅禾表示，管線單位在施工前、切割、挖掘、回填等階段，均必須現場打卡並拍照上傳，主管機關透過系統就能遠端監控，減少現場人力，使道路挖掘作業更加透明，各單位舉辦活動時，也可以事先了解活動範圍內是否受工程影響；而民眾只要上網或至工務局官網下載APP，就可以知道住家附近有何管線工程正在進行，也可加入工程監督行列。

另外，市府在上個年度也已完成全市道路寬度八公尺以上地下公共管線圖資調查及建置，並將相關圖資與防災結合，可在第一時間立即連絡管線單位進行必要的因應措施，下半年並會將圖資3D化。