〈北部〉放暑假遇火劫 3代1死5傷

2018-07-28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區萬壽路一處機車行前夜失火，屋內三大、三小造成一死五傷悲劇，其中原已無呼吸心跳的兩名幼童，搶救後生命跡象漸趨穩定，三名幼童都是劉姓屋主的外孫，暑假前來遊玩卻遇火劫，唯一罹難的莊姓婦人則是幼童的外婆；消防局初判，起火點是一樓機車行的總電源配電箱，是否電線走火仍待釐清。

鄰居說，當時機車行接連傳出兩聲爆炸聲後，火勢瞬間竄出、冒出大量濃煙，對面店家趕忙報警並打電話通知劉姓屋主逃命；消防局趕往救援，約卅分鐘撲滅火勢並以雲梯車陸續救出受困的六人，但祖孫三代六人有不同程度嗆傷。

警方調查，七十一歲劉姓屋主抱著十一歲黃姓外孫逃到隔壁頂樓待援，兩人傷勢輕微，送醫治療後已返家休養；在二樓房間外救出的四歲許姓女童、七歲詹姓男童，在二樓廁所與三樓陽台發現的六十七歲莊姓婦人、四十歲劉姓男子，救出時已無呼吸心跳，經搶救後，劉男與許姓女童、詹姓男童恢復生命跡象，目前在加護病房治療，莊婦因傷重回天乏術。

消防員調查，機車行是三層樓鋼筋水泥建築、四樓有鐵皮加蓋，初判起火點應為一樓機車行中間的總電源配電箱，冒火後引燃堆放的雜物，延燒機車、油料引起爆炸，火勢迅速往上延燒並伴隨濃煙，成為傷亡主因。

鄰居說，劉姓屋主經營機車行超過卅年，與莊婦育有兩子兩女，兩子都未成婚，長子劉男與他們同住，兩名女兒的三個孩子七月初到外公家過暑假，卻遇火災，劉家人非常悲慟。