〈北部〉《桃園新創之星選拔大賽》爆得獎隊自付「加速器」學費 青年局：無此事

2018-07-26

〔記者陳昀／桃園報導〕市府青年事務局委外執行「桃園新創之星選拔大賽」，卻被參賽者質疑是「新創史上最荒謬的詐欺事件」，直指市府已編列預算補助「加速器」學費，執行廠商卻在說明會上表示得獎團隊得自行負擔；青年局昨天在議會答詢時強調絕無此事，執行廠商決賽前也曾告知學費由市府負擔的訊息，可能是溝通上的誤會。

議員：承包業者 有欺騙之嫌

AirSig創辦人陳柏愷前天在臉書貼文指控，「桃園新創之星選拔大賽」執行廠商「iiiNNO（耕慧國際管理顧問公司）」在說明會上告知，得獎團隊得自行負擔「加速器」的學費，青年局則告知市府已編列預算補助，事後他雖未得獎，但詢問得獎的朋友稱「自己得負責加速器的錢」，因此認為業者有欺騙參賽者之嫌。市議員黃婉如獲悉後，昨天在議會質疑青年局把關不力、狀況外，才會讓業者打著市府的名號大玩兩面手法。

桃園新創之星選拔大賽六月進行海選、七月十九日決賽剛落幕，簡章上明文指出，前三名能獲十萬至廿五萬元不等獎金，前往美國參與TechCrunch大展，但獲選者必須於十月一日前自行申請世界前五百強加速器，獎金做為補貼赴美參展的費用（如機票和食宿）。

青年局指出，加速器是指密集的創業輔導課程，由該領域頂尖專家傳授創業技巧、產品改良及募資交流等專業。

青年局：說明會上 未提自費說

青年局長顏蔚慈表示，六月十五、二十日的兩場說明會，青年局都有派人參加，但並未聽到iiiNNO要求參賽者自付加速器費用，而iiiNNO也出示訊息紀錄，在決賽前已告知參賽者會由市府補助「加速器」學費，會後青年局向得獎團隊求證也獲得相同結果，認為這項指控可能有誤會。

顏蔚慈說，未來簡章會擬定得更詳細，由於陳柏愷是長期合作的新創者，希望釐清誤會、不要影響合作，也已要求iiiNNO自行公布承辦過程。