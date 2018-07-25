〈南部〉台南首座運動中心 8月下旬試營運

2018-07-25

〔記者劉婉君／台南報導〕六月初以來幾場連續豪雨，對南市正在進行中的多項重大建設工程造成或多或少的影響，各工程單位一見好天氣就加緊腳步趕工，台南首座永華國民運動中心月底完工，預計八月下旬試營運，將是一座以提供一般市民運動空間為主的多功能運動中心。

豪雨影響景觀工程 延至9月開幕

永華國民運動中心位於中華西路國立台南生活美學館旁，於去年二月開工，目前已進入收尾工作。體育處長陳宗暘表示，周邊景觀植栽工程受到降雨影響，較預定進度略慢，預計月底完工後並申請建物使用執照，原訂八月初試營運，延至八月下旬，九月開幕。

永華國民運動中心包括南、北兩棟建築，北棟有挑高二層的室內游泳池、室內羽球場及室內綜合球場等，南棟為體適能中心、多功能運動教室、辦公室及室內射擊靶場等，基地面積約二．九公頃，工程經費約三億四千萬元。

南美館等多項重大建設 趕工

而同樣在施工中的台南美術館，一館部分空間已移交給南美館進行策展，並有部分人員進駐，二館原訂工期至八月底，因為受雨影響，將延至九月初，在整體工程完成前，會視狀況先將部分空間移送給南美館準備十二月的開幕大展，目前仍朝既定的目標期程努力。

台江文化中心已進入收尾的景觀工程，工期至年底，影響較小。菜寮化石館預計年底試營運，目前也仍有機會如期進行。

市立圖書館新總館預計後年一月完工，但因正在開挖地下室，工程也受到影響，不過目前整體工程進度仍是超前。

另外，施工中的還有二月動土的亞太國際棒球訓練中心第一期工程，進度正常，預計明年七月完工。