〈台北都會〉礦山殯葬園區 瑞芳金泉寺列暫定古蹟

2018-07-24

金瓜石史上第一座

〔記者林欣漢／新北報導〕見證金瓜石黃金歲月的瑞芳金泉寺，日治時期是提供礦工心靈寄託、安置客死異鄉亡魂的「金瓜石寺」，除了佛寺，還有完整的納骨塔、火葬場，可說是金瓜石史上第一座「殯葬園區」，新北市文化局歷時一年多時間勘查、追蹤，目前已將金泉寺列為暫定古蹟。

瑞芳文史工作者林文清指出，金瓜石寺當時建寺的主要目的是讓礦工能有一處安置的場域，除了日本人，還有許多浙江溫州人隻身前來金瓜石工作，因生病或工殤過世沒有後人，骨灰就一直留在金泉寺的地下室，現在寺內仍保存約二百個骨灰罈，每年金瓜石鄉親及在地里長，定期會在農曆七月舉辦中元普度法會。

地方整出消失多年步道

當地石山里長吳乾正說，金泉寺擁有佛寺、納骨塔及火葬場，是獨立完整的礦山殯葬紀念園區，由於年代久遠，建物多處損壞還會漏水，希望能列入文資身分，儘快修復。

近日吳乾正與地方熱心居民整理出一段金泉寺旁已消失多年的步道，直呼真開心！市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，相關程序已經進行一年多，希望文化局能加快腳步完成認定程序，讓文物能減少損壞。

文化局將送文資審議

文資委員周宗賢等人日前現勘，表示文資審議除了既有建物，背後的歷史、事件等，都會加以考量，「不完整的鳥居是歷史的見證，建物簡陋有時候反而是加分。」文化局表示，目前金瓜石金泉寺及火葬場已列為暫定古蹟，後續將依專案小組的建議，送古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會審議。