〈南部〉駁網傳迫簽同意書 屏東縣府公布影像闢謠

2018-07-23

「處理下去」遭質疑代表強拆

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東公勇路拆遷事件延燒多日，網路流出反對戶疑似遭迫簽同意書的影片，引發熱議，屏東縣政府昨天再度召開記者會，公布不同角度、未剪接的影片，還原屏縣工務處長楊慶哲與住戶的對話及通話內容，透過影像闢謠。

網路流出的影片直指，反對戶對同意書內容有疑慮，希望再和律師討論，工務處長楊慶哲則拿起電話說「他們不同意，可能要處理下去了。」 反對戶最後在壓力下簽了同意書；有網友即質疑「處理下去」代表「直接強拆」，痛批縣府脅迫住戶。

縣府澄清︰是指做房屋切割

但縣府昨天公布不同角度的完整影片，與網路流出的影片進行對照。縣府發言人黃建嘉表示，民眾對「處理下去」有很多不同解釋，當時楊慶哲是打電話給工務處副處長毛子良，因為住戶不同意拆除，所以必須進行房屋切割，「處理下去」就是要做切割，並非謠傳打電話給黑道、直接強拆。

強調官員溝通過程絕無跋扈

網路上也謠傳工務處與住戶溝通過程，縣府官員態度跋扈，甚至把住戶關在小房間內獨自談判。黃建嘉表示，從縣府的影像中可以證實，楊慶哲與住戶對談的態度，並非謠言所指跋扈，甚至對住戶鞠躬，影像中也能看見住戶並非獨自一人面對官員。

工務處長楊慶哲表示，這幾天受到很大的壓力，連年邁的父母親也在問他，「究竟有沒有脅迫人家」，希望透過完整的影片澄清事件經過。

黃建嘉強調，無論過去還是未來，在進行拆除動作前，都必須取得住戶的書面同意，目前有七戶尚未簽署同意，在取得書面同意後才會遷移。