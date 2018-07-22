〈北部〉《桃園》車牌辨識 文華國小附幼推「得來速」

2018-07-22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕龜山區文華國小明年將成立非營利幼兒園，預計招收四到五個班，教育局規劃闢建「幼兒得來速服務」車道，未來家長開車接孩子時，在車道中段處先感應並辨識車牌，方便老師將幼兒帶出，讓家長免下車、免等待，就能輕鬆載孩子返家。

明年8月營運 招收5班幼兒

市長鄭文燦去年十二月間主持總經費達九千八百餘萬元的「文華國小幼兒園專科教室暨活動中心新建工程」，原定今年七月間完工，卻因部分工程變更設計而延宕，教育局人員說，工程須延到明年初才會完成，所以幼兒園將從一○八學年度開始招生，招收幼兒以五個班為限，二○一九年八月一日開學。

新建工程除設置幼兒園、專科教室、活動中心，還將用其中的四百餘萬元闢建「幼兒得來速服務」車道，教育局人員說，因幼兒園大門設置在僅有兩線車道的文東五街旁，若開車家長集中在大門附近臨時停車讓孩子上下車，交通一定會大亂。教育局與地方協調後，決定設置繞經大華里民活動中心的專用車道，供開車的家長接送孩子使用。

家長屆時將從文化七路進入「幼兒得來速服務」車道，行駛一百六十公尺後，右轉經過eTag感應設備，車牌號碼就會輸入車牌辨識系統，讓幼兒園能同步得知是哪位幼兒的家長車輛抵達，並安排老師帶著幼兒到大門等待，而家長順路再前進一百四十公尺後右轉文東五街，抵達大門時不必下車就能輕鬆接到孩子，但家長如未登記車牌或臨時借用其他車輛，因號碼不在資料庫比對範圍內，無法使用。