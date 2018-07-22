〈中部〉農試所嘉義分所 展百年成果

2018-07-22

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕行政院農委會農業試驗所嘉義分所昨歡度成立一百周年，農試所所長陳駿季分享研究成果時表示，嘉義分所從事水稻、雜糧、果樹的育種、栽培、加工及病蟲害防治等研究領域，使研發成果能服務農民解決問題，而從事甘藷育種工作，先後育成台農1號至74號等七十四個甘藷品種，國內大部分甘藷品種皆來自嘉義分所。

嘉義分所昨開放參觀，百年成果發表會除展示改良的香蕉、酪梨、荔枝、龍眼、鳳梨果實及甘藷儲藏技術、種原保存方法等，同時舉行台農74號金香甘藷品種授權簽約及台農23號鳳梨品種發表及成果展示，會場農產品展售區吸引人潮，還有地瓜圓的製作與品嚐活動，現場熱鬧滾滾。

嘉義分所所長楊宏仁說，台農74號金香甘藷具耐儲藏特性，可儲藏在室溫至少二十八天不會發芽，口感與栗子甘藷相似，香濃順口好吃，經由授權簽約儀式，正式開啟推廣種植；台農23號鳳梨品種特性為植株低矮、管理方便，可進行機械省工作業，果實為短圓筒形，果肉黃或橙黃色，肉質緻密且纖維細，糖度約十八．二度、酸度約○．七％，糖酸比二十六．○ ，適合喜歡濃郁香氣的消費者。

陳駿季、楊宏仁與嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗等人共同切蛋糕慶祝嘉義分所百年生日，也為百年紀念牆揭幕啟用。

嘉義分所創立於一九一八年，前身為「台灣總督府農事試驗場嘉義支場」及「民政部殖產局附屬園藝試驗場嘉義支場」，分別研究熱帶農、園藝作物，一九二一年合併為「中央研究所嘉義農業試驗支所」，歷經行政體系多次改變，一九九九年起，改隸行政院農委會農業試驗所至今。