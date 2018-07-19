〈台北都會〉本土登革熱 新莊爆社區群聚事件

2018-07-19

第2例確診女性 距首例住家不到百公尺

〔記者賴筱桐、林惠琴／綜合報導〕登革熱拉警報！新北市新莊區瓊林里七月十日出現新北市首例的本土登革熱，患者是十四歲男性，衛生局針對居住地周圍一五三位民眾進行健康監測，其中一位五十歲女性在七月十四日也出現發燒、頭痛症狀，十七日確診感染本土登革熱，治療後的狀況穩定。因為兩例住家的距離不到一百公尺，衛生局研判具地緣相關性，依發病時間屬於社區群聚事件。

據統計，全國今年以來的本土登革熱有三例，境外移入有一○九例，其中新北市就有兩例本土登革熱（另一例在高雄市），另有十二例境外移入的個案。

和5月境外移入個案 基因序列相近度達99.6%

新北市衛生局長林奇宏表示，第一例本土登革熱患者在潛伏期內，曾到其他縣市旅遊，但經實驗室比對病毒型別，與新莊區五月廿二日發病的馬爾地夫境外移入個案（卅五歲男性），基因序列高達九十九．六％相近度，這兩例住家距離約三．五公里，研判病媒蚊可能透過社區其他沒有症狀的感染者間接傳播登革熱，不排除社區中隱藏帶有病毒的蚊子，伺機叮咬民眾。

衛局實施疫情調查與健康監測

新北市政府已啟動防火牆的防疫機制，針對新莊區瓊林里進行噴灑消毒藥劑及環境清潔，並加強衛教宣導，也擴大針對鄰近里別進行孳生物與髒亂點清除，同時對病例住家周圍民眾實施疫情調查與健康監測，釐清感染來源。

林奇宏呼籲說，這兩例本土登革熱病例僅有發燒、腹瀉症狀，並無骨頭及關節疼痛的典型登革熱症狀，民眾及醫療院所必須提高警覺，若有發燒症狀，且居住於瓊林里的民眾，務必採檢通報登革熱，以利防治措施。

衛生局疾病管制科長許玉芬提醒說，近期為颱風季節，雨後容易有積水容器，適合病媒蚊生長，民眾應主動清除居家內外的積水容器做好防疫，一旦查獲積水容器有病媒蚊、孑孓未清除，可依「傳染病防治法」開罰三千元至一萬五千元。