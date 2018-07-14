〈北部〉縣市主管提高職等 公所憂人才難留

2018-07-14

考試院核定調升職等 十六日生效

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鄉鎮市公所課長，目前與縣市政府科長，同為八職等；公所主任秘書，則與縣市政府副局（處）長，同為九職等。「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」，已獲考試院核定，將於十六日生效，苗栗縣政府副局（處）長、科長將升一個職等，有一百五十三人受惠；惟鄉鎮市公所認為，將讓公所人才招攬更加嚴峻，盼中央也能多多關愛基層公務人員。

苗栗縣政府人事處表示，副（局）處長將由薦任九職等升至簡任十職等，科長由薦任八職等調整為九職等。縣府主計處表示，自生效日至十二月卅一日止，估計人事費將增加約三百五十萬元，一年約增加八百五十萬元；縣府副局（處）長，平均每月增加八千多元，科長則平均每月增加三千多元。

苗縣153人受惠 引發基層公所反彈

縣長徐耀昌感謝中央照顧地方縣市政府公務員，將有助於縣府留住人才，激勵公務人員士氣。縣府秘書長陳斌山表示，因往年人事費都有結餘款，將從中央支應，不影響財政。

公所：工作量雜又多 升遷管道窄

但公所認為，將使公所人才招攬更加嚴峻，盼中央也能多關愛基層公務人員，並於六月召開鄉鎮市長聯誼會中討論。

公所認為，縣府各局處室，承攬全縣業務，但分工細膩，單一局處少說有四、五個科，公所雖僅負責單一鄉鎮市，但一個課業務，往往涵蓋跨縣府局處，十分繁雜，工作量不會較少。

盼中央也能關愛基層公僕

另，因公所升遷管道較縣府窄，也出現同一期通過地方三等特考的兩名公務員，都很認真，但因分別在縣府、公所服務，出現「同梯不同命」的情形。鄉公所秘書，即便綜攬全鄉業務，但職等也僅有八等，將不如縣府科長。