〈北部〉《桃園》種電沒補助 用電大戶多觀望

2018-07-13

全市94個用電大戶 僅12戶達標

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府去年元旦公布「發展低碳綠色城市自治條例」，並依廿五條規定公告轄內用電契約容量達五千瓩以上用電大戶，應於三年內設置契約容量十％的再生能源，而三年時間已過了一半，全市的九十四個用電大戶應有四十七戶達標，但僅十二戶設置再生能源，達成率只有廿六％；對此，市府坦言自治條例沒有罰則、沒有相關補助是裝置率偏低的主因，已經對相關用電大戶廠商進行意願調查。

市府經濟發展局副局長黃穗鵬表示，用電大戶再生能源設置率偏低問題，市府已從五月起展開調查，除發函給用電大戶，也逐一打電話了解情況，本月底可彙整初步資料，並提出對策；據了解，這些用電大戶九成是工廠，幾乎都希望裝設太陽能板，但也擔心現有房屋結構是否能夠支撐太陽能板，另也擔心面積不夠的問題。

採整體式太陽能板 經濟部可補助

黃穗鵬說，市府對於廠商在屋頂裝設太陽能板目前並無補助，但經濟部訂有「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵辦法」，只要是太陽光電模組可作為屋頂、帷幕牆建材，並供建築物封閉、覆蓋及防水功能，最高補助一千萬元，未來會鼓勵廠商新建廠房時，使用整體式太陽能板，並協助向經濟部能源局申請補助。

經發局公用事業科長江信潔表示，用電大戶可以在用電場所或在市區內選擇適當場所設置契約容量十％以上的太陽能、風能或其他綠能系統，由於太陽能、風能或其他綠能所產生的電力都是賣給台電，併入台電的電網，因此，這些用電大戶的再生能源無論是設在用電場所或其他地點，都沒有影響。

桃園市已設置再生能源達契約容量十％的用電大戶包括：友達光電（渴望園區）、鉅輝鋼鐵、東元電機中壢廠、太極能源科技、六和機械、中華汽車、國瑞汽車中壢廠、綠能科技、大同桃園電線電纜廠、東元電機觀音廠、欣興電子山鶯三廠、中央大學。市府估計其總設置容量為一萬八八二二瓩，一年約可減少一萬五千噸二氧化碳排放、約卅六座大安森林公園效果。