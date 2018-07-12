〈中部〉過溝、六嘉國中校長對調 地方不捨

2018-07-12

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣國中小校長遴選結果日前公布，東石鄉過溝國中校長徐文成與六腳鄉六嘉國中校長柯志明對調，但兩校的家長均肯定現任校長辦學績效，不願校長離開，昨天布袋鎮民代表李志榮為此到縣府陳情，希望校長能留任。

縣府︰會給學校更多資源協助

嘉義縣府教育處教學發展科長柳敦仁接下陳情書後說，依嘉縣國中小校長遴選作業要點辦理校長調動，這兩位校長都已任滿一屆，啟動遴選程序由遴選委員會決議，對調的學校都是這兩位校長所填五個志願序之內，調任後，教育處會給予學校更多協助與資源，並安排督學輔導協助。

李志榮說，過溝國中位於東石鄉西崙村，在布袋鎮和東石鄉交界處，布袋鎮過溝一帶有許多學生讀過溝國中，家長得知徐文成將調任，相當不捨；徐在過溝國中三年校長任內，連續兩年學生第一志願上榜率超過十五％，依規定，校長在同一學校得連任一次，家長希望徐能留任，他為此向縣府陳情。

徐文成說，感謝地方慰留，人事令已發布，會前往六嘉國中上任，將接任過溝國中校長的柯志明相當優秀，他到六嘉後會全力辦學。六腳鄉代會主席黃明世說，柯志明擔任六嘉國中校長三年，辦學績效好，國中會考成績佳，家長都支持柯留任。柯志明感謝六嘉國中家長及鄉親支持，他到過溝後，會維持如履薄冰的精神辦學。

港坪國小校長遴選 郭明聰出線

嘉義市府昨辦理港坪國小校長遴選，由現任興嘉國小總務主任郭明聰獲遴聘。郭說，港坪國小是特色學校，未來會整合行政、課程及教學，建立人力及環境的支持體系，加上外部支援網絡，塑造「愛與關懷共好」的學校。