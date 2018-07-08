〈南部〉明年總預算微調 差短30億變零舉債

2018-07-08

下屆新市長免借錢

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府調整一○八年度總預算案，原本編列歲入歲出差短卅億元，以同額舉債支應，但經調整後，歲入及歲出各八六三億餘元，預算平衡「零舉債」，下一屆新任市長免當「借錢市長」。

南市主計處表示，原本歲入編列八四二億餘元，歲出編列八七二億餘元，歲入歲出差短卅億元，以舉借同額借款支應，但經重新檢討各項收入財源，以及分年重大建設執行進度及付款期程等，經調整後，一○八年年度歲入及歲出各為八六三億餘元，預算平衡「零舉債」。

其中調整部分，歲入預算以稅課收入最多，原編列四六七．七億元，增加調整為四七二．九億元。但在歲出部分，教育科學文化支出，原編列二九七．八億餘元，調整為二九四．三億元，經濟發展支出原編列二○○．三億元，調整至一九七．三億元，社會福利支出則由一二三．八億調整為一二二．九億元（一○七年度為一一八．六億元），前三大財政支出都是「微縮」。

主計處表示，因為「財政收支劃分法」仍未完成立法程序，南市自有財源在六都中仍屬最低。

一○八年度尚須容納軍公教調薪及前瞻計畫市配合款，且仍有鉅額負債必須償還，除持續採取緊縮政策，落實零基預算精神，市府亦積極開闢財源，許多重大開發案陸續完成後將大幅挹注市庫。