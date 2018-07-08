〈北部〉活化年半 楊士芳紀念林園還是「老」樣子

2018-07-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市舊城西路楊士芳紀念林園去年轉型為創新育成中心，由宜蘭市公所維管；不過，附近居民認為，園區根本還是維持老樣子，林園內步道、座椅及路燈都未更新，還是昏昏暗暗，沒達到活化成效；園區所有權人文化局指出，近期將辦會勘，研議改善方案，協助解決問題；市公所表示，全力配合。

17年歷史 設施老舊路燈昏暗

楊士芳紀念林園二○○一年落成至今，已邁入第十七年，二○○九年由鄂王社區發展協會接手，運用園區空間當作社區據點，辦理在地文史展覽，但由於園區年久失修人潮不多，附近居民更反應，園區內的路燈老舊且稀少，夜晚非常暗，常有流浪漢出沒，甚至曾被發現有人在園區內吸毒，儼然是治安死角。

去年活化 轉型文創育成中心

為達到活化效果，市公所前年編列約兩百二十萬元預算，將園區委外設立文創育成中心，開放青創業者進駐，去年正式揭牌成立，今年三月中心為更契合育成的目標，由新的委外廠商得標，至今已有十家青創業者進駐，其中有兩家業者是實體進駐在園區辦公，其餘的業者均是虛擬進駐，僅會到園區參與中心舉辦的課程，或者不定期使用園區空間辦理活動。

不過，附近社區民眾再度反映，中心從去年揭牌至今，根本還是維持老樣子，園區內座椅、路燈等設施不但沒有更新，夜晚來臨還非常昏暗，鮮有人潮，活化成效不佳；宜蘭市民代表康思源表示，路燈老舊不亮，座椅破舊未更新都是老問題，既然已經成立育成中心，有人進駐管理，公部門就應該更積極解決問題，否則容易造成民怨。

宜市：將積極辦理文創活動

宜蘭市文化發展所長劉美華表示，去年有爭取到經費，更新園區內部分路燈，市公所也定期舉辦進駐廠商交流或進駐廠商成果發表會等活動，希望育成中心真的有實質幫助到青創業者，達到育成的目標，未來也會積極與碧霞街附近的業者配合，辦理文創活動，讓園區熱絡起來。

文化局：近期會勘研議改善

劉美華指出，至於園區內的老舊路燈、座椅等硬體設備，會全力配合園區所有權人文化局的指導，予以更新；文化局表示，近期會與市公所在園區內辦理會勘，研議相關硬體設備的改善方案。