〈中部〉花壇無毒茉莉花 每台斤800元創新高

2018-07-08

〔記者張聰秋／花壇報導〕全台茉莉花生產重鎮的彰化縣花壇鄉，花田熬過去年蟲害和旱象，今年不論是一般花田或是鄉農會契作的無毒茉莉花田，產量都增加一至三倍，且花朵大、賣相好，產地批發價一般茉莉花每台斤二○○元、鄉農會無毒茉莉花每台斤八○○元，價格創新高。

售價比一般茉莉花高3倍以上

花壇鄉農會統計，全鄉茉莉花種植面積約廿九公頃，全台五朵茉莉花中就有四朵來自花壇鄉，產量占八成，二○一三年，農會把價格處於谷底的茉莉花轉型，並且嘗試無毒栽植，首年契作面積從兩分地一路增加到今年三公頃，經過六年耕耘，無毒茉莉花打出市場口碑，每年營業額以兩成速度成長，售價也比一般茉莉花高三倍以上，每台斤從草創期七○○元今年成長到八○○元，行銷通路由花草茶市場擴及茶葉、西點糕餅烘焙坊、中藥房，以及提煉噴霧香水工作坊等，成為農會明星商品和金字招牌。

花大、質好 今年產量已達2600台斤

農會總幹事顧碧琪指出，茉莉花開花期天氣溫度和雨水量都要適中，栽植不易，去年契作花田遇上蟲害和氣溫過高，今年花農在農會補助下，花田加裝灑水設備，花農提早展開抗蟲防禦機制，加設捕蛾燈和採用費洛蒙防治等等，同時加強人工割草的次數，減少蟲害。去年契作收購茉莉花田歉收，全年產量僅八○○台斤，今年到上個月廿日產量已達二六○○台斤，是去年三倍，量多花大朵、品質好，每台斤價格七○○到八○○元。

花農也是永春村長陳三弘說，今年一般茉莉花品質也很好，產地每台斤價格二○○元，花朵美又大，此時買正是時候。