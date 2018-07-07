〈北部〉活化補助首例 冬山老屋轉型特色書店

2018-07-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所推出「老屋活化補助計畫」，出現首起成功案例，一棟閒置數十年老屋轉型特色書店，為冬山老街注入新活力。

冬山老街巷弄存在不少年久失修，但充滿建築之美老房子，冬山鄉公所去年底制定「老屋活化補助計畫」，鼓勵各界租用老街閒置屋子，經營特色餐飲、文創產業，若通過審核，鄉公所每月補助五千元租金，最多兩年，「IBU廚房×冬瓜山書店」（IBU為印尼文媽媽之意）工作團隊三月經由公所媒合，承租冬山老街一間三層樓老屋，歷經四個月整修及營運規劃昨天開幕，鄉長謝燦輝偕同鄉代到場祝賀。

「IBU廚房×冬瓜山書店」團隊夥伴，包括冬山在地新住民姊妹、關注移民、移工議題的大學師生，經營模式結合東南亞特色餐飲、只借不賣的二手書，定期舉辦週六午後講座、東南亞美食DIY，把老屋營造成討論社會議題的空間。

「IBU廚房×冬瓜山書店」餐飲，由嫁到台灣廿年的印尼新住民黃燕妮負責，開幕茶會上，她端上印尼口味炸物「天貝」給大家品嘗，日後將邀請不同國家新住民姊妹駐店掌廚，透過飲食介紹各國歷史文化。謝燦輝說，「IBU廚房×冬瓜山書店」的成立，象徵「老屋活化補助計畫」邁出重要一步，盼有其他老屋屋主和地方人士投入，賦予老社區新的生命力。