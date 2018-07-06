〈中部〉豐興鋼鐵降空污 新場改燒天然氣

2018-07-06

預估年減粒狀汙染物10.4公噸

〔記者張軒哲／台中報導〕國內鋼鐵大廠豐興鋼鐵自去年起陸續投入約廿八億元改善製程，將重油加熱爐改燒天然氣，同時淘汰老舊製程設立新鋼筋工場，預估年減粒狀汙染物十．四公噸、硫氧化物二九二．六二公噸、氮氧化物一四七．四公噸。豐興五日舉行新鋼筋工場加熱爐改採天然氣運轉啟用典禮，市長林佳龍對企業響應市府政策表示肯定，盼共同改善空氣品質。

豐興鋼鐵於台中市后里區設廠近五十年歷史，廠區原本有三座壓鋼場，有一座將除役，另兩座將重油加熱爐改燒天然氣，不但讓製程更有效率，且大幅減少汙染排放。

林佳龍昨日主持新鋼筋工場完工運轉剪綵儀式，了解廠區加熱爐從重油改為天然氣的運轉情形，立委洪慈庸、市議員陳本添、張瀞分等人也到場致意。

企業響應市府政策 林佳龍肯定

林佳龍表示，豐興鋼鐵願意善盡企業責任，投資廿八億元興建最新技術的鋼筋工場，以具體行動減少空汙，也節省能源消耗。粒狀汙染物排放預估降低廿五％以上、約十公噸，硫氧化物排放預估降低六十七％，氮氧化物也降低近四十％排放，這對改善空品有很大幫助。台中市首創燃油鍋爐汰換補助政策，一座鍋爐補助五十萬元，將燃燒重油改成天然氣等潔淨能源，實施後獲得良好的成效，也讓中央跟進採納，並擴展到全國各縣市實施。

豐興鋼鐵公司總經理林大鈞表示，近五年來公司投入製程品質提升與防制汙染設施經費約五十億元，以前廠內鍋爐都燃燒重油，現在所有的燃燒系統都改成天然氣，剪綵的新鋼筋工場投資約廿八億元。

根據估計，豐興鋼鐵汰換燃油鍋爐為天然氣，平均一年的粒狀汙染物排放量從四十二公噸降到卅一公噸，硫氧化物從四三九公噸降到一四七公噸，氮氧化物從三六七公噸降到二二○公噸，因燃燒重油產生的各項主要汙染物都已大幅下降。